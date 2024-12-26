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26 грудня 2024, 09:35

Вбивство Ірини Фаріон: справу перекваліфікували, 18-річному підозрюваному загрожує довічне

26 грудня 2024, 09:35
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний у 2022 році долучився до онлайн-групи, яка пропагувала насильство, расову та національну ненависть. У 2024 році він став членом ще однієї організації, пов’язаної з російськими неонацистами. Перебуваючи в цих спільнотах, молодик сформував неприязнь до Ірини Фаріон через її активну діяльність із захисту української мови та культури. Вважаючи її дії причиною "розколу єдності", він спланував злочин.

Підозрюваний ретельно підготувався до нападу: зібрав інформацію про життя та діяльність громадської діячки, стежив за нею, розробив план вбивства та придбав вогнепальну зброю. Трагедія сталася 19 липня, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося — вона померла від отриманого поранення.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у Дніпрі. Правоохоронці завершили розслідування та 25 грудня скерували обвинувальний акт до суду. В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство, вчинене з мотивів національної нетерпимості (пункти 8, 14 частини 2 статті 115 КК України), а також незаконне поводження зі зброєю (частина 1 статті 263 КК України).

"Йому загрожує довічне позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Хлопець попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.

Крім того, мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

Зазначимо, 13 листопада суд у Львові продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка до 12 січня.

суд підозра Львів розслідування убивство слідство Нацполіція Фаріон Ірина довічне
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