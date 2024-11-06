Мати підозрюваного в убивстві Фаріон заявила про наявність нових доказів у справі

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Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина

Про це вона написала в листі до Центру прав людини ZMINA, передає RegioNews.

Жінка розповіла, що у адвоката є відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, В’ячеслав перебував в іншому місті.

Також вона додала до листа фото, на яких видно, що риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка відрізняються від рис та статури хлопця, який потрапив на записи камер біля будинку Фаріон.

Також зазначається, що адвокати нібито мають докази, що хлопець сидів на лавці за два-три тижні до нападу, а В’ячеслав, як запевняє його мати, прибув у Львів 9 липня.

Жінка розповіла, що в ізоляторі до хлопця в камеру підсаджують різних людей, які "вмовляють його зізнатись у вбивстві" та погрожують. При цьому, за її словами, хлопцеві не дозволяють побачитися з батьками.

Окрім того, за словами жінки, син передав їй записку, у якій повідомив, що не планує вчиняти самогубство. Тож якщо з ним щось трапиться, це справа рук інших осіб.

Також наголошується, що захист Зінченка занепокоєний об’єктивністю розслідуванням. Адвокати звертаються до омбудсмена для сприяння об’єктивності та забезпечення прав і свобод Зінченка.

Зазначимо, раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.