13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
13:17  01 мая
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 18:05

Суд по делу Фарион снова перенесли: один из адвокатов подозреваемого уехал за границу

01 мая 2025, 18:05
Читайте також українською мовою
фото: hromadske
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 1 мая, Шевченковский районный суд Львова снова перенес заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. На этот раз в суд не явились оба адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Hromadske.

Один из адвокатов подозреваемого Игорь Сулима не явился еще на предыдущее заседание – 29 апреля. Его коллега Юрий Немировский пояснил, что Сулима "отсутствует по семейным обстоятельствам" и не сможет присутствовать как минимум до середины мая.

На сегодняшнее заседание уже не явился и Немировский. Судья зачитал его заявление, в котором адвокат сообщил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить заседание суда на другую дату". Юрист заявил, что сейчас находится за границей.

"Поэтому в рассмотрении объявили перерыв до 14 мая. Кроме того, как только судья объявил о переносе разбирательства, поступило сообщение о заминировании пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского", – говорится в сообщении.

Ранее судья направил запрос в СИЗО о состоянии здоровья подозреваемого. Оказалось, что Зинченко за помощью не обращался, состояние его здоровья удовлетворительно, и ему рекомендовали "вести здоровый образ жизни".

Напомним, на днях судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли по болезни подозреваемого Вячеслава Зинченко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Львов убийство адвокат Фарион Ирина
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
01 мая 2025, 13:56
Сын священника из Луцка получил 8 лет тюрьмы за грабеж
30 апреля 2025, 09:51
Дело об убийстве Фарион снова отложили: подозреваемый заболел
29 апреля 2025, 13:21
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
01 мая 2025, 19:10
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
01 мая 2025, 18:37
В Херсоне россияне атаковали беспилотником гражданского
01 мая 2025, 18:35
Зеленский отметил государственными наградами почти полтысячи пограничников
01 мая 2025, 18:03
В Ровенской области мужчину с онкологией судили за уклонение от мобилизации
01 мая 2025, 17:55
Россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры в Харькове: последствия удара
01 мая 2025, 17:43
Прохладный день и пожарная опасность: синоптики предупредили о погоде на 2 мая
01 мая 2025, 17:22
Оккупанты ударили по Херсону: есть раненый
01 мая 2025, 17:15
Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги и заявил, что многих из них знает лично
01 мая 2025, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »