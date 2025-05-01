Суд по делу Фарион снова перенесли: один из адвокатов подозреваемого уехал за границу
Сегодня, 1 мая, Шевченковский районный суд Львова снова перенес заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. На этот раз в суд не явились оба адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Hromadske.
Один из адвокатов подозреваемого Игорь Сулима не явился еще на предыдущее заседание – 29 апреля. Его коллега Юрий Немировский пояснил, что Сулима "отсутствует по семейным обстоятельствам" и не сможет присутствовать как минимум до середины мая.
На сегодняшнее заседание уже не явился и Немировский. Судья зачитал его заявление, в котором адвокат сообщил "о невозможности прибыть на заседание и просьбе отложить заседание суда на другую дату". Юрист заявил, что сейчас находится за границей.
"Поэтому в рассмотрении объявили перерыв до 14 мая. Кроме того, как только судья объявил о переносе разбирательства, поступило сообщение о заминировании пяти судов во Львове, в том числе и Шевченковского", – говорится в сообщении.
Ранее судья направил запрос в СИЗО о состоянии здоровья подозреваемого. Оказалось, что Зинченко за помощью не обращался, состояние его здоровья удовлетворительно, и ему рекомендовали "вести здоровый образ жизни".
Напомним, на днях судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли по болезни подозреваемого Вячеслава Зинченко.