На Черкащині чоловік через ревнощі вбив односельчанина, а тіло сховав у лісосмузі
До суду скерований обвинувальний акт відносно жителя села Хацьки Черкаського району, який вбив свого односельчанина
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
На початку грудня минулого року у вечірній час 37-річний чоловік, перебуваючи на території приватного будинку знайомого, на ґрунті ревнощів до своєї жінки наніс один удар ножем у груди малознайомому чоловіку.
Від отриманого поранення 35-річний чоловік помер на місці. Після скоєного зловмисник відтягнув тіло жертви до лісового масиву та сховав його там.
У подальшому очевидці події викликали поліцейських, які виявили тіло чоловіка у лісосмузі.
Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника. Наразі він перебуває під вартою.
Фігуранту загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.