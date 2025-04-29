фото: прокуратура

До суду скерований обвинувальний акт відносно жителя села Хацьки Черкаського району, який вбив свого односельчанина

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

На початку грудня минулого року у вечірній час 37-річний чоловік, перебуваючи на території приватного будинку знайомого, на ґрунті ревнощів до своєї жінки наніс один удар ножем у груди малознайомому чоловіку.

Від отриманого поранення 35-річний чоловік помер на місці. Після скоєного зловмисник відтягнув тіло жертви до лісового масиву та сховав його там.

У подальшому очевидці події викликали поліцейських, які виявили тіло чоловіка у лісосмузі.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника. Наразі він перебуває під вартою.

Фігуранту загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.