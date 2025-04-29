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29 квітня 2025, 03:48

На Черкащині чоловік через ревнощі вбив односельчанина, а тіло сховав у лісосмузі

29 квітня 2025, 03:48
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фото: прокуратура
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До суду скерований обвинувальний акт відносно жителя села Хацьки Черкаського району, який вбив свого односельчанина

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

На початку грудня минулого року у вечірній час 37-річний чоловік, перебуваючи на території приватного будинку знайомого, на ґрунті ревнощів до своєї жінки наніс один удар ножем у груди малознайомому чоловіку.

Від отриманого поранення 35-річний чоловік помер на місці. Після скоєного зловмисник відтягнув тіло жертви до лісового масиву та сховав його там.

У подальшому очевидці події викликали поліцейських, які виявили тіло чоловіка у лісосмузі.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника. Наразі він перебуває під вартою.

Фігуранту загрожує від 7 до 15 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.

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