В центре Львова мужчина зарезал собственную мать

фото: Львовская областная прокуратура

Убийство произошло в одной из квартир в Лычаковском районе Львова. Злоумышленника задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По материалам следствия, в конце апреля 39-летний местный житель убил свою 62-летнюю мать во время ссоры.

"В ходе конфликта сын нанес матери многочисленные удары в область головы и шеи острым предметом, по предварительной информации — ножом. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал о содеянном своему товарищу, а тот проинформировал правоохранителей. Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Львовщине изверг получил 10 лет тюрьмы за убийство женщины. После совершения преступления он отрезал голову и руки жертвы.