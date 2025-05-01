23:45  30 апреля
На Харьковщине мужчина угрожал ТЦК ножом
22:42  30 апреля
В Ивано-Франковске на улице возле Пассажа горел мужчина
13:00  30 апреля
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 02:28

В центре Львова мужчина зарезал собственную мать

01 мая 2025, 02:28
Читайте також українською мовою
фото: Львовская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Убийство произошло в одной из квартир в Лычаковском районе Львова. Злоумышленника задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По материалам следствия, в конце апреля 39-летний местный житель убил свою 62-летнюю мать во время ссоры.

"В ходе конфликта сын нанес матери многочисленные удары в область головы и шеи острым предметом, по предварительной информации — ножом. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал о содеянном своему товарищу, а тот проинформировал правоохранителей. Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Львовщине изверг получил 10 лет тюрьмы за убийство женщины. После совершения преступления он отрезал голову и руки жертвы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Львов убийство следствие поножовщина нож ножевое ранение
Падение подростков с многоэтажки во Львове: полиция установила личности погибших
30 апреля 2025, 13:55
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
30 апреля 2025, 13:00
В Черкасской области мужчина из-за ревности убил односельчанина, а тело спрятал в лесополосе
29 апреля 2025, 03:48
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
На Хмельнитчине женщина морила голодом 6-месячного младенца
01 мая 2025, 02:00
На Тернопольщине осудили мужчину, который более полугода насиловал свою несовершеннолетнюю дочь
01 мая 2025, 01:39
Дроновая атака на Одессу: в городе много повреждений
01 мая 2025, 01:24
Украина и США подписали договор о полезных ископаемых
01 мая 2025, 01:03
В Сумской области оккупанты убили пасечника, есть раненый
01 мая 2025, 00:58
Силой затолкал в авто: в Киевской области мужчина пытался угнать 6-летнюю девочку
01 мая 2025, 00:49
Россияне атакуют Одессу: в городе раздались взрывы
01 мая 2025, 00:27
Россияне попали беспилотником "Молния" по АЗС в Харькове: вспыхнул пожар
01 мая 2025, 00:18
Родители школьников смогут работать дистанционно: президент подписал закон
01 мая 2025, 00:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »