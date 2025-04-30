фото: поліція

Пара працювала у салоні й ввечері вирішила відсвяткувати річницю відносин. Обидва – громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Чоловік-фотограф та його дівчина-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. По завершенню роботи вони вирішили відсвяткувати річницю своїх стосунків. Вони вживали наркотики та алкоголь та залишились ночувати у студії. Згодом між парою виник конфлікт, під час якого 28-річний чоловік напав на 21-річну дівчину та задушив її. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця фотостудії.

Правоохоронці з’ясували, що пара молодят – уродженці РФ, які на батьківщині перебували у розшуку. Вони приїхали до України у 2022 році.

Поліцейські затримали фігуранта, йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.