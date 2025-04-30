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30 апреля 2025, 12:16

На Львовщине пьяный водитель сбил подростка на электросамокате

30 апреля 2025, 12:16
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фото: Национальная полиция
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В Бориславе на Львовщине правоохранители задержали водителя, наехавшего на несовершеннолетнего, управлявшего электросамокатом. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 29 апреля на улице Ивасюка в городе Борислав Дрогобычского района.

Водитель автомобиля Mazda CX-5, 32-летний житель одного из сел района, совершил наезд на электросамокат, которым управлял 14-летний местный житель.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Установлено, что водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в Киеве женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала посреди дороги. К счастью, обошлось без травм.

Ранее в Ровно пенсионер получил тяжелые травмы из-за наезда самоката. В результате удара мужчина получил тяжелую травму – перелом черепа.

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