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У Києві п'яна жінка впала з електросамоката й отримала штраф
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28 квітня 2025, 07:27

У Києві п'яна жінка впала з електросамоката й отримала штраф

28 квітня 2025, 07:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. На щастя, обійшлося без травм

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, передає RegioNews.

Патрульні, які були поруч, допомогли жінці й виявили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Вона зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. Поліцейські оформили на неї адміністративні протоколи. Тепер жінці доведеться відповідати в суді.

У поліції застерігають, керування транспортними засобами в стані сп'яніння заборонене незалежно від того, чи це автомобіль, велосипед, мотоцикл чи електросамокат.

Таке порушення передбачає штраф у розмірі 17 000 грн і позбавлення права керувати транспортними засобами строком на один рік.

Нагадаємо, у Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката. Внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа.

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