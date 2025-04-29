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29 квітня 2025, 20:13

ДТП в Кропивницькому: водій Fiat порушив правила і в'їхав в авто

29 квітня 2025, 20:13
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Фото: Нацполіція
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У Кропивницькому сталась аварія. Зіткнулись дві іномарки

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 29 квітня близько 14 години, на перетині вулиць Покровської та Михайлівської в Кропивницькому. Водій Fiat Doblo під час проїзду перехрестя не надав перевагу в русі легковику Renault Megane, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього автомобілі зіткнулись. На щастя, ніхто не постраждав.

"Пам’ятайте, що на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до цього перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху", - нагадують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 17-річний хлопець потрапив до реанімації після ДТП. 50-річний водій автомобіля "Fiat Scudo", житель села Друхів, наїхав на 17-річного місцевого жителя, який раптово вибіг на дорогу з-за автобуса.

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