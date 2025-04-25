16:18  25 квітня
У Полтаві маршрутка влетіла в дерево: серед постраждалих – діти і вагітна жінка
16:44  25 квітня
Якою буде погода в Україні в суботу, 26 квітня
16:52  25 квітня
Луцьк оброблять від кліщів: коли і де проводитимуть дезінсекцію
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2025, 17:25

"Злили" 35 тонн дизпалива: на Полтавщині розкрили масштабну аферу на залізниці

25 квітня 2025, 17:25
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили у Кременчуці злочинну групу, яка систематично розкрадала дизельне паливо з теплотягів Локомотивного депо

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, передає RegioNews.

За його словами, загальна сума викраденого пального — близько 35 тонн.

До незаконної схеми причетні щонайменше 19 осіб, більшість із яких — працівники залізниці.

Під час змін фігуранти зливали дизель у пластикові каністри та вивозили його автомобілями, щоб згодом продати. Для приховування нестачі вносили фіктивні дані до службової документації — завищували витрати пального, створюючи фіктивні залишки.

Двох осіб — 30 і 44 років — затримали на місці злочину під час спроби вивезення 260 літрів пального.

Під час масштабної спецоперації провели понад 30 обшуків: у депо, у транспорті та в будинках фігурантів.

Правоохоронці вилучили 70 каністр (1500 літрів дизелю), готівку, понад 20 банківських карток, чорнову бухгалтерію, маршрутні листи, іншу документацію та вісім автомобілів.

Затриманим уже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 242 240 гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

Нагадаємо, в лютому на Прикарпатті викрили схему розкрадання дизельного пального АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили понад 800 літрів дизпалива.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка Полтавська область Кременчук дизпальне залізничники
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
23 квітня 2025, 13:13
На Київщині чоловіка судили за продаж фальсифікованого пального
15 квітня 2025, 04:21
Поліцейські викрили раніше судимого жителя Тернополя у вчиненні серії крадіжок з авто
10 квітня 2025, 16:05
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Прикордонники показали, як нищать окупантів на Донеччині
25 квітня 2025, 18:59
На Івано-Франківщині загорівся житловий будинок: є загиблий
25 квітня 2025, 18:55
Трамп і Зеленський можуть зустрітися завтра в Римі - ЗМІ
25 квітня 2025, 18:37
На Закарпатті прикордонники затримали зловмисників, які за 3000 доларів переправляли чоловіка до Угорщини
25 квітня 2025, 18:29
СБУ "на гарячому" затримали зрадницю, яка коригувала удари РФ по Київщині
25 квітня 2025, 17:57
На Прикарпатті затримали злодія, який обікрав свого колишнього орендодавця
25 квітня 2025, 17:48
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив свій прогноз
25 квітня 2025, 17:40
У Харкові п'яний водій хотів дати хабаря і уникнути штрафу, а отримав більші проблеми
25 квітня 2025, 17:06
На Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії
25 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »