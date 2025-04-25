"Злили" 35 тонн дизпалива: на Полтавщині розкрили масштабну аферу на залізниці

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Правоохоронці викрили у Кременчуці злочинну групу, яка систематично розкрадала дизельне паливо з теплотягів Локомотивного депо

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, передає RegioNews.

За його словами, загальна сума викраденого пального — близько 35 тонн.

До незаконної схеми причетні щонайменше 19 осіб, більшість із яких — працівники залізниці.

Під час змін фігуранти зливали дизель у пластикові каністри та вивозили його автомобілями, щоб згодом продати. Для приховування нестачі вносили фіктивні дані до службової документації — завищували витрати пального, створюючи фіктивні залишки.

Двох осіб — 30 і 44 років — затримали на місці злочину під час спроби вивезення 260 літрів пального.

Під час масштабної спецоперації провели понад 30 обшуків: у депо, у транспорті та в будинках фігурантів.

Правоохоронці вилучили 70 каністр (1500 літрів дизелю), готівку, понад 20 банківських карток, чорнову бухгалтерію, маршрутні листи, іншу документацію та вісім автомобілів.

Затриманим уже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 242 240 гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

Нагадаємо, в лютому на Прикарпатті викрили схему розкрадання дизельного пального АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили понад 800 літрів дизпалива.