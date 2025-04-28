Во Львове вор подобрал ключ и вынес из квартиры почти 20 млн грн

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Кража произошла 24 апреля в квартире многоэтажки на улице Героев Майдана. Злоумышленник похитил сейф с денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценными вещами почти на 20 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

О совершении преступления заявил 62-летний житель Львова.

По данным следствия, злоумышленник подобрал ключ, проник в квартиру заявителя и вынес из нее переносной металлический сейф. После этого, подобрав ключ и к нему, фигурант похитил более 200 тысяч долларов, более 220 тысяч евро, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общая стоимость – около 20 миллионов гривен.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 64-летний житель Львова. У себя дома он спрятал украденные денежные средства и ценные вещи.

Полицейские сообщили задержанному о подозрении в краже.

"Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на Прикарпатье задержали вора, который обокрал своего бывшего арендодателя.