Во Львове вор подобрал ключ и вынес из квартиры почти 20 млн грн
Кража произошла 24 апреля в квартире многоэтажки на улице Героев Майдана. Злоумышленник похитил сейф с денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценными вещами почти на 20 миллионов гривен
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
О совершении преступления заявил 62-летний житель Львова.
По данным следствия, злоумышленник подобрал ключ, проник в квартиру заявителя и вынес из нее переносной металлический сейф. После этого, подобрав ключ и к нему, фигурант похитил более 200 тысяч долларов, более 220 тысяч евро, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Общая стоимость – около 20 миллионов гривен.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 64-летний житель Львова. У себя дома он спрятал украденные денежные средства и ценные вещи.
Полицейские сообщили задержанному о подозрении в краже.
"Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на Прикарпатье задержали вора, который обокрал своего бывшего арендодателя.