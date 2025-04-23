На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників

фото: ДПСУ

У Житомирській області викрито зловмисника, який здійснив крадіжку державного майна в умовах воєнного стану

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців зафіксували викрадення спеціального технічного засобу спостереження та фото-, відеофіксації, встановленого неподалік державного кордону. Миттєво зреагувавши, з метою документування злочину та пошуку причетних осіб, військовослужбовці прибули на місце події.

Правоохоронці спільно із прикордонниками встановили місце перебування підозрюваного у крадіжці. За місцем проживання причетної особи виявлено викрадений технічний прилад. Чоловік свої протиправні дії пояснив бажанням продати викрадене майно і отримати за це грошову винагороду.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Житомирщині розслідують замах на вбивство 19-річного хлопця.