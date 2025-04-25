Во Львовской области в результате ДТП погибла 12-летняя пассажирка автобуса

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 апреля на автодороге «Борислав-Сходница» в городе Борислав Дрогобычского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика MAN с прицепом не выбрал безопасной скорости и столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", в салоне которого находились 30 пассажиров, среди них – 12 детей.

От полученных в результате ДТП травм 12-летняя пассажирка автобуса скончалась.

Водитель автобуса и двое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, на Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли три человека.