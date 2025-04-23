На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася ввечері 21 квітня в місті Стрий Львівської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Шептицького горів цегляний житловий будинок, критий бляхою. На момент прибуття рятувальників з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.
Під час розвідки задимленого будинку в одній із кімнат на підлозі рятувальники виявили чоловіка без свідомості, якого винесли на свіже повітря та розпочали серцево-легеневу реанімацію. Потім медики "швидкої" намагались реанімувати чоловіка, однак, на жаль, він помер. Загиблим виявився 87-річний власник будинку.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 18 квітня на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди.