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У Львівській області судили чоловіка, який вчасно не прийшов до ТЦК. Тепер на нього чекає ув'язнення

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Львівській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. За даними правоохоронців, він під особистий підпис отримав повістку, в якій була вказана дата прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак чоловік так і не прийшов до ТЦК. Суд визнав його винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки, бо не мав бажання бути мобілізованим. Суд приговорив його до трьох років ув'язнення.