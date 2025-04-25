На Львівщині чоловік отримав судовий вирок, бо не прийшов до ТЦК
У Львівській області судили чоловіка, який вчасно не прийшов до ТЦК. Тепер на нього чекає ув'язнення
Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.
У Львівській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. За даними правоохоронців, він під особистий підпис отримав повістку, в якій була вказана дата прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Однак чоловік так і не прийшов до ТЦК. Суд визнав його винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки, бо не мав бажання бути мобілізованим. Суд приговорив його до трьох років ув'язнення.
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