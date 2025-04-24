Ілюстративне фото

У Черкаській області винесли вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Він не мав відстрочки або інших поважних причин

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 41-річний житель Чорнобаївського району був придатним до військової служби за станом здоров'я. При цьому він не мав підстав для звільнення чи відстрочки від служби. Однак він відмовився від отримання повістки, бо не мав бажання бути мобілізованим.

Згодом він не з’явився у визначений у повістці час та не повідомив про причини своєї неявки, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Суд визнав його винним в ухиленні від військової служби під час мобілізації. Вирок — три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Його визнали придатним до служби, але він відмовився від повістки. Його засудили до трьох років позбавлення волі.