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Во Львовской области судили мужчину, который вовремя не пришел в ТЦК. Теперь его ждет заключение

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Во Львовской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. По данным стражей порядка, он под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Однако мужчина так и не пришел в ТЦК. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области судили мужчину, который отказался от получения повестки, потому что не хотел быть мобилизованным. Суд приговорил его к трем годам заключения.