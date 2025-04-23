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23 квітня 2025, 23:55

На Львівщині сталась стрілянина: винуватцю загрожує ув'язення

23 квітня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині чоловік розпочав стрілянину з мисливською рушницею. Це сталось через його конфлікт з водієм вантажівки

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області, передає RegioNews.

22 квітня близько 22.00 у Шептицькому районі неподалік села Лопатин між 58-річним місцевим мешканцем та водієм вантажного автомобіля MAN виникла сварка. Згодом місцевий житель пішов додому, а повернувся — вже з мисливською рушницею.

Чоловік двічі вистрелив по колесах автівки. Однак дріб рикошетом влучив йому в ногу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталась стрілянина. Відомо, що внаслідок цього було поранено чоловіка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Поліція шукає причетних до злочину.

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