Фото: Нацполіція

На Львівщині чоловік розпочав стрілянину з мисливською рушницею. Це сталось через його конфлікт з водієм вантажівки

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області, передає RegioNews.

22 квітня близько 22.00 у Шептицькому районі неподалік села Лопатин між 58-річним місцевим мешканцем та водієм вантажного автомобіля MAN виникла сварка. Згодом місцевий житель пішов додому, а повернувся — вже з мисливською рушницею.

Чоловік двічі вистрелив по колесах автівки. Однак дріб рикошетом влучив йому в ногу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталась стрілянина. Відомо, що внаслідок цього було поранено чоловіка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Поліція шукає причетних до злочину.