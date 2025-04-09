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У львівському торговельному центрі форум стався інцидент зі стріляниною. Там чоловік з пістолетом погрожував працівникам охорони

Про це повідомляють Telegram-канали, передає RegioNews.

Це сталось у львівському торговельному центрі "Форум". Там невідомий чоловік відкрив вогонь. Він стріляв по підлозі, а також погрожував пістолетом охоронцям.

Попередньо, чоловік пересувався всередині ТЦ на електроскутері, через що охоронці зробили йому зауваження та попросили залишити будівлю. У відповідь на це від дістав пістолет та почав погрожувати, зробивши щонайменше один постріл у підлогу.

Згодом повідомлялось, що зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік у п'яному стані спровокував сварку з перехожим та почав чіпати його за одяг. Згодом він дістав травматичний пістолет та двічі вистрелив угору.