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09 квітня 2025, 20:45

Стрілянина у Львівському ТЦ: чоловік відкрив вогонь через зауваження

09 квітня 2025, 20:45
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Ілюстративне фото
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У львівському торговельному центрі форум стався інцидент зі стріляниною. Там чоловік з пістолетом погрожував працівникам охорони

Про це повідомляють Telegram-канали, передає RegioNews.

Це сталось у львівському торговельному центрі "Форум". Там невідомий чоловік відкрив вогонь. Він стріляв по підлозі, а також погрожував пістолетом охоронцям.

Попередньо, чоловік пересувався всередині ТЦ на електроскутері, через що охоронці зробили йому зауваження та попросили залишити будівлю. У відповідь на це від дістав пістолет та почав погрожувати, зробивши щонайменше один постріл у підлогу.

Згодом повідомлялось, що зброю в чоловіка вже вилучили, на місце прибула поліція.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік у п'яному стані спровокував сварку з перехожим та почав чіпати його за одяг. Згодом він дістав травматичний пістолет та двічі вистрелив угору.

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