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22 квітня 2025, 10:41

Стрілянина в Києві: поранено чоловіка, поліція розшукує причетних

22 квітня 2025, 10:41
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фото: Національна поліція
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У Святошинському районі Києва стріляли в чоловіка. Поліція шукає причетних до злочину

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50.

Потерпілого госпіталізовано, йому надається медична допомога.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Нагадаємо, на Львівщині в лісі знайшли тіло чоловіка. Виявилось, що він загинув під час аварії з мотоблоком.

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