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21 квітня 2025, 12:35

У Кам’янському п'яний чоловік у військовій формі стріляв з автомата по цивільним

21 квітня 2025, 12:35
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скріншот із відео
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Інцидент стався вчора вдень, 20 квітня, у дворі одного з багатоквартирних будинків у Кам’янському. Хулігану загрожує до семи років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами справи, близько 14:30 невідомий чоловік почав стрілянину з автомата Калашникова. Правоохоронці затримали порушника та вилучили зброю. На щастя, ніхто не постраждав.

"Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднили місцеві Телеграм-канали, видно стрільця у військовій формі. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відкрив вогонь по родичах та стріляв у поліцію.

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