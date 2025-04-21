У Кам’янському п'яний чоловік у військовій формі стріляв з автомата по цивільним

скріншот із відео

Інцидент стався вчора вдень, 20 квітня, у дворі одного з багатоквартирних будинків у Кам’янському. Хулігану загрожує до семи років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами справи, близько 14:30 невідомий чоловік почав стрілянину з автомата Калашникова. Правоохоронці затримали порушника та вилучили зброю. На щастя, ніхто не постраждав.

"Попередньо, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднили місцеві Телеграм-канали, видно стрільця у військовій формі. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відкрив вогонь по родичах та стріляв у поліцію.