Фото: Нацполиция

На Львовщине мужчина начал стрельбу с охотничьим ружьем. Это произошло из-за его конфликта с водителем грузовика

Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области, передает RegioNews.

22 апреля около 22.00 в Шептицком районе недалеко от села Лопатин между 58-летним местным жителем и водителем грузового автомобиля MAN возникла ссора. Впоследствии местный житель ушел домой, а вернулся — уже с охотничьим ружьем.

Мужчина дважды выстрелил по колесам автомобиля. Однако дробь рикошетом попала ему в ногу. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы до семи лет.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Известно, что в результате этого был ранен мужчина. Правоохранители начали уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Полиция ищет причастных к преступлению.