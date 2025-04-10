Фото: ГСЧС

На Львовщине произошло ДТП. В результате столкновения два автомобиля загорелись

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 10 апреля в городе Судовая Вишня. Столкнулись автомобили ГАЗель и Mercedes-Benz Sprinter. В результате оба авто загорелись.

На место прибыли спасатели. К сожалению, обе машины уничтожены огнем. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Житомирской области водитель Dacia Logan не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП его пассажирка погибла на месте.