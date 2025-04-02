На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинув водій, постраждав пасажир

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Смертельна аварія сталася вчора ввечері, 1 квітня, у селі Дітківці Золочівського району. Водій легковика загинув на місці ДТП, пасажира ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За попередніми даними, близько 20:50 на автодорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик ВАЗ 21063. За кермом фури перебував 45-річний житель Київської області, а автівкою керував 70-річний мешканець Бродів.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій ВАЗ 21063 загинув на місці події, а його пасажир, 81-річний мешканець Бродів, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної аварії.

Нагадаємо, на Київщині засудили чоловіка за пʼяне ДТП, в якому загинув його маленький син.