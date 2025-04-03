На Львівщині у фотопастку прикордонників потрапили дикі звірі: рись, вовк, ведмідь та косуля
Камери-пастки прикордонників у Самбірському районі Львівщини знову зафіксували диких тварин
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Фотопастки зловили на камеру справжніх господарів цих лісів: рись, вовка, ведмедя та косулю. Це далеко не повний список звірів, які потрапляють в кадр.
Прикордонники зазначають, що ці величні хижаки – не лише зірки фотопасток, але й реальна загроза для тих, хто наважиться бездумно перетнути їхні володіння.
"Тож, щоб не стати "фотомоделлю" в лапах хижаків, радимо дотримуватися офіційних туристичних маршрутів", – наголосили у ДПСУ.
Нагадаємо, у лютому в Карпатах у фотопастку прикордонників потрапила рись.
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