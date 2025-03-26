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26 березня 2025, 11:50

На Львівщині ДБР викрило злочинну групу, яка хотіла організувати масштабний бізнес з продажу кокаїну

26 березня 2025, 11:50
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох учасників організованої злочинної групи з Львівської області, які завозили великі партії кокаїну з ЄС. Наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, із січня по березень 2025 року група встигла завезти понад 1 кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Зловмисники вже домовились найближчим часом переправити в Україну ще три кілограми наркотику, загальною вартістю 260 тисяч доларів США.

Наркоторговців затримали під час передачі частини партії.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Загалом було вилучено понад 1 кілограм небезпечного наркотику.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше на Львівщині викрили міжнародний наркотрафік. Контрабандні поставки надходили з країн Америки та розповсюджувалися в Україні через одного з міжнародних поштових операторів і Телеграм-канали.

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