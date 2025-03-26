На Львівщині ДБР викрило злочинну групу, яка хотіла організувати масштабний бізнес з продажу кокаїну
Працівники Державного бюро розслідувань викрили трьох учасників організованої злочинної групи з Львівської області, які завозили великі партії кокаїну з ЄС. Наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.
Як з’ясувалось, із січня по березень 2025 року група встигла завезти понад 1 кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Зловмисники вже домовились найближчим часом переправити в Україну ще три кілограми наркотику, загальною вартістю 260 тисяч доларів США.
Наркоторговців затримали під час передачі частини партії.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Загалом було вилучено понад 1 кілограм небезпечного наркотику.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Раніше на Львівщині викрили міжнародний наркотрафік. Контрабандні поставки надходили з країн Америки та розповсюджувалися в Україні через одного з міжнародних поштових операторів і Телеграм-канали.