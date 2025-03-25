На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка: травмовані 7 пасажирів

фото: Національна поліція

У понеділок, 24 березня, на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у селі Плугів Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зіткнувся автобусNeoplan, яким керував 39-річний житель Хмельницького, та вантажівка MAN під керуванням 41-річного мешканця Тернополя.

Внаслідок ДТП постраждали семеро пасажирів, їх госпіталізували.

Зокрема тілесні ушкодження отримали 14-річна дівчина та дві жінки віком 40 і 48 років – із Вінницької області, 38-річна жінка та 52-річний чоловік – із Черкаської області, 53-річна жителька Дніпропетровської області та 37-річний мешканець Хмельницької області.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують ДТП на Київщині. Відомо, що внаслідок аварії госпіталізували жінку.

Раніше на Волині авто збило 12-річну дівчинку. Це сталось, коли дитина з велосипедом переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчинку госпіталізували.