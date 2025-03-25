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25 березня 2025, 14:14

На Львівщині адвокат організував "схему для ухилянтів" та погрожував судді вбивством

25 березня 2025, 14:14
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фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань підозрює адвоката з Львівщини в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон та погрозах судді

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ затримали адвоката з Дрогобича. Чоловік за 16 тис. доларів обіцяв допомогти місцевому мешканцю виїхати до Європи.

Окрім цього, він погрожував судді, яка розглядала його справу.

На початку березня "ухилянт" звернувся до адвоката за консультацією, шукаючи способи виїзду за кордон на заробітки. Правник запевнив, що зможе організувати його виїзд до Польщі, оформивши документи про нібито супровід важкохворої матері на лікування.

Оскільки матір "клієнта" не мала проблем зі здоров’ям, адвокат пообіцяв залучити необхідних осіб і підробити документи, які б підтверджували термінову потребу в лікуванні за кордоном.

Адвоката затримали після отримання авансу в розмірі 5 тис. доларів.

Нагадаємо, в Хмельницькому адвоката викрили на організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Раніше на Буковині затримали правоохоронця, який за 5500 доларів допомагав вивозити чоловіків до Молдови.

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Львівська область ДБР мобілізація Схеми суддя адвокат ухилення від мобілізації ухилянт
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