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26 марта 2025, 11:50

Во Львовской области ГБР разоблачило преступную группу, которая хотела организовать масштабный бизнес по продаже кокаина

26 марта 2025, 11:50
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили трех участников организованной преступной группы из Львовской области, которые завозили крупные партии кокаина из ЕС. Наркоторговцы действовали под прикрытием правоохранителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, с января по март 2025 года группа успела завезти более 1 килограмма кокаина стоимостью 65 тысяч долларов. Злоумышленники уже договорились в ближайшее время переправить в Украину еще три килограмма наркотика общей стоимостью 260 тысяч долларов США.

Наркоторговцы были задержаны во время передачи части партии.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. В общей сложности было изъято более 1 килограмма опасного наркотика.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее во Львовской области разоблачили международный наркотрафик. Контрабандные поставки поступали из стран Америки и распространялись в Украине через одного из международных почтовых операторов и телеграмм-каналов.

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