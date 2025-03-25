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25 березня 2025, 15:10

На Львівщині чоловіка засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації

25 березня 2025, 15:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Стрию Львівської області 31-річного місцевого мешканця визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як встановило слідство, ще в березні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та отримав висновок про придатність до служби. Йому офіційно вручили повістку із зазначеною датою відправки до війська.

Однак, попри це, військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився до ТЦК та СП, фактично ухилившись від виконання своїх обов’язків у період мобілізації.

Суд ухвалив рішення про призначення обвинуваченому покарання у вигляді трьох років тюрми.

"Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від повістки через хвору матір та дружину.

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