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Правоохоронці розслідують ДТП на Київщині. Відомо, що внаслідок аварії госпіталізували жінку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 23 березня, близько 18:10, на одній із вулиць в місті Яготин. Попередньо, 50-річний водій Dacia Logan у пʼяному стані зіткнувся з авто ЗАЗ Sens.

Внаслідок ДТП 36-річну пасажирку ЗАЗ госпіталізували медики. Правоохоронці проводять розслідування і закликають водіїв - не сідати за кермо в стані спʼяніння та не порушувати правила дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше на Волині авто збило 12-річну дівчинку. Це сталось, коли дитина з велосипедом переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчинку госпіталізували.