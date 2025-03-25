Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик: травмированы 7 пассажиров

фото: Национальная полиция

В понедельник, 24 марта, на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в селе Плугов Золочевского района произошло дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что столкнулся автобус Neoplan, которым управлял 39-летний житель Хмельницкого, и грузовик MAN под управлением 41-летнего жителя Тернополя.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров, их госпитализировали.

В частности, телесные повреждения получили 14-летняя девушка и две женщины в возрасте 40 и 48 лет - из Винницкой области, 38-летняя женщина и 52-летний мужчина - из Черкасской области, 53-летняя жительница Днепропетровской области и 37-летний житель Хмельницкой области.

По факту следователи Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство.

Напомним, правоохранители расследуют ДТП в Киевской области. Известно, что в результате аварии госпитализировали женщину.

Ранее на Волыни авто сбило 12-летнюю девочку. Это произошло, когда ребенок с велосипедом переходил дорогу. В результате ДТП девочку госпитализировали.