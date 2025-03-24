На Полтавщині іномарка збила жінку: потерпілу ушпиталили
Аварія сталася вранці 23 березня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. Місцева мешканка дістала травми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.
За матеріалами справи, близько 08:30 автомобіль Toyota наїхав на жінку 1948 року народження.
"Внаслідок ДТП постраждалу пішохідку госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.
За кермом авто перебував водій 1999 року народження. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Волині автомобіль збив 12-річну дівчинку на велосипеді.
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