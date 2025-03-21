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21 березня 2025, 12:56

На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими подружжя

21 березня 2025, 12:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер вранці, 20 березня, у Львівському районі в одному з будинків виявили тіла двох загиблих

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася у селі Чижиків поблизу Львова.

"У приватному житловому будинку по вулиці Шевченка отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє людей - 84-річний чоловік та його 80-річна дружина. Внаслідок події зазначені особи загинули", - йдеться у повідомленні.

Обставини інциденту з'ясовують працівники правоохоронних органів.

У МОЗ пояснюють, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

Нагадаємо, 13 березня на Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків.

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