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21 марта 2025, 12:56

На Львовщине в частном доме нашли мертвыми супругов

21 марта 2025, 12:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг утром, 20 марта, во Львовском районе в одном из домов обнаружили тела двух погибших

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Чижиков вблизи Львова.

"В частном жилом доме по улице Шевченко отравились, вероятно, угарным газом два человека - 84-летний мужчина и его 80-летняя жена. В результате происшествия указанные лица погибли", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В Минздраве объясняют, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и оказывает влияние на организм человека даже в небольших концентрациях.

Напомним, 13 марта в Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков.

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