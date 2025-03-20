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20 березня 2025, 12:23

ДТП на Львівщині: постраждали чотири людини, серед них дитина

20 березня 2025, 12:23
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фото: поліція
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ДТП сталася 19 березня близько 20:00 на трасі у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобілів BMW 535, яким керував 26-річний водій, та Volkswagen Caddy під керуванням 65-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП водії обох авто, а також 15-річний пасажир Volkswagen та 30-річний пасажир BMW, – отримали травми та були доставлені до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 16 березня на трасі на Львівщині зіткнулися дві автівки Opel Kadett та Volkswagen Passat. Постраждали шестеро людей.

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