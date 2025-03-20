У Києві з річки дістали тіло чоловіка, який стрибнув із Північного мосту
Трагедія сталася вдень 20 березня у столиці. Попередньо, чоловік стрибнув із Північного мосту в Дніпро та втопився
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.
Рятувальники виявили потопельника за 50 метрів від берега. За допомогою спеціального обладнання водолази дістали тіло чоловіка з води та передали слідчо-оперативній групі.
"Обставини трагічного інциденту з’ясовують правоохоронці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Кіровоградщині вранці 15 березня з Кременчуцького водосховища рятувальники витягли тіло загиблого рибалки.
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