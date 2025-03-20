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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В середу, 19 березня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому кілька дівчат-підлітків завдають ударів руками та ногами хлопцю, ймовірно, з інвалідністю. Подія сталась у Трускавці Дрогобицького району.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події та особи усіх учасників.

Нагадаємо, суд відмовив у продовженні тримання під вартою юнака, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його відпустили під особисте зобов’язання.