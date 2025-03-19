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На Львівщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він пояснив це релігійними поглядами

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Львівщині чоловік відмовився отримувати повістку через релігійні переконання. Минулого року він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби. Проте згодом він відмовився отримувати "бойову повістку", і не прийшов до ТЦК наступного дня.

На суді чоловік пояснив, що він є "свідком Єгови". Він просив про невійськову службу, де йому не доведеться носити зброю. Проте він не отримав відповіді. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше жителя Черкас засудили за ухилення від мобілізації. Чоловік отримував дві повістки, але все одно не прийшов до ТЦК. Його приговорили до трьох років позбавлення волі.