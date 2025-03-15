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На Львівщині судили чоловіка, який відмовився від повістки. Він пояснив це сімейними обставинами

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Жителя Львівщини визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік пояснив свою відмову від повістки тим, що він має доглядати за хворою матір'ю та дружиною з інвалідністю.

Зазначається, що чоловік заявив, що не може проходити військову службу через сімейні обставини. Проте медкомісія визнала його придатним. Однак чоловік відмовився отримувати повістку, і це стало підставою для виклику правоохоронців.

Відомо, що чоловік є працездатним і не має на утриманні осіб. При цьому він не працює і не займається волонтерською діяльності. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині винесли вирок чоловіку, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.