12:09  12 березня
У Києві чоловік перерізав собі горло бензопилою
12:57  12 березня
Росіяни вбили в Україні щонайменше 601 дитину
09:10  12 березня
Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
UA | RU
UA | RU
12 березня 2025, 23:20

Жителя Черкас засудили за ухилення від мобілізації

12 березня 2025, 23:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Черкащині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Він отримував дві повістки, але все одно не прийшов до ТЦК

Про це повідомляється Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винним 48-річного жителя Черкащини, який ухилився від призову під час мобілізації. У квітні 2023 року він отримав повідомлення про необхідність з'явитися до ТЦК. Проте чоловік так і не з'явився там, хоча він був на військовому обліку і був придатним до військової служби.

Чоловік отримав другу повістку, але все одно не прийшов до ТЦК. Тобто, він знову ухилився від мобілізації. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.

Нагадаємо, що раніше суд покарав трьома роками позбавлення волі волинянина, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу. Чоловік відмовлявся від повістки через релігійні покарання. Проте в судді довели протилежне.

ухилення від мобілізації прокуратура суд
В Одесі військовий "штампував" за 16 тисяч доларів фіктивні діагнози з психіатричної лікарні
12 березня 2025, 01:49
На Чернігівщині працівниця коледжу допомагала чоловікам із отриманням відстрочки
11 березня 2025, 05:54
Житель Черкащини вигадав релігію, щоб ухилитися від мобілізації
10 березня 2025, 17:51
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Житомирщині судили жінку за торгівлю методоном
13 березня 2025, 00:50
На Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер: матір отримала підозру
13 березня 2025, 00:34
На Прикарпатті легковик вилетів в кювет: на місці працювали рятувальники
13 березня 2025, 00:07
Планував диверсії у Львові: на Закарпатті засудили російського шпигуна
12 березня 2025, 23:55
"Ми можемо домогтися припинення вогню": Трамп став погрожувати Росії
12 березня 2025, 22:50
Скільки українців повернеться з-закордону - в уряді назвали цифру
12 березня 2025, 22:25
Хоче кращі умови: Путін може затягувати припинення вогню в Україні - ЗМІ
12 березня 2025, 21:45
У Києві водій побив інспекторку з паркування
12 березня 2025, 21:15
У Запоріжжі чоловік погрожував дружині гранатою
12 березня 2025, 20:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »