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На Черкащині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Він отримував дві повістки, але все одно не прийшов до ТЦК

Про це повідомляється Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винним 48-річного жителя Черкащини, який ухилився від призову під час мобілізації. У квітні 2023 року він отримав повідомлення про необхідність з'явитися до ТЦК. Проте чоловік так і не з'явився там, хоча він був на військовому обліку і був придатним до військової служби.

Чоловік отримав другу повістку, але все одно не прийшов до ТЦК. Тобто, він знову ухилився від мобілізації. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.

Нагадаємо, що раніше суд покарав трьома роками позбавлення волі волинянина, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу. Чоловік відмовлявся від повістки через релігійні покарання. Проте в судді довели протилежне.