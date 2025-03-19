Иллюстративное фото

Во Львовской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он объяснил это религиозными взглядами

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Львовщине мужчина отказался получать повестку из-за религиозных убеждений. В прошлом году он прошел ВЛК и был признан годным к службе. Однако впоследствии он отказался получать "боевую повестку", и не пришел в ТЦК на следующий день.

На суде мужчина объяснил, что он "свидетель Иеговы". Он просил о невоенной службе, где ему не придется носить оружие. Однако он не получил ответа. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее житель Черкасс был осужден за уклонение от мобилизации. Человек получал две повестки, но все равно не пришел в ТЦК. Его приговорили к трем годам лишения свободы.