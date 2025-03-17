Киянка намагалася вивезти з України старовинну скрипку

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На Львівщині прикордонники зупинили спробу вивезення з України старовинної скрипки. Музичний інструмент може бути раритететним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На виїзді з України через пункт пропуску "Краківець" правоохоронці зупинили автомобіль Opel. В багажнику машини 28-річна киянка намагалася вивезти до Німеччини музичний інструмент, створений у минулому столітті.

"Чи це просто антикварна річ, чи, можливо, справжній раритет, що пам’ятає руки видатного майстра, встановить експертиза, адже скрипка датована 1938 роком", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали на жінку протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон України.

Нагадаємо, нещодавно на Волині прикордонники спільно з митниками зупинили спробу вивезення з України старовинної італійської скрипки Gaetano Guadagnini, датованої 1852 роком.