Киевлянка пыталась вывезти из Украины старинную скрипку
Во Львовской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины старинной скрипки. Музыкальный инструмент может быть раритетным
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На выезде из Украины из-за пункта пропуска "Краковец" правоохранители остановили автомобиль Opel. В багажнике машины 28-летняя киевлянка пыталась вывезти в Германию музыкальный инструмент, созданный в прошлом столетии.
"Это просто антикварная вещь, или, возможно, настоящий раритет, помнящий руки выдающегося мастера, установит экспертиза, ведь скрипка датирована 1938 годом", – говорится в сообщении.
Правоохранители составили на женщину протокол за недекларирование товаров, которые перемещаются через границу Украины.
Напомним, недавно на Волыни пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку вывоза из Украины старинной итальянской скрипки Gaetano Guadagnini, датированной 1852 годом.