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17 марта 2025, 06:10

Киевлянка пыталась вывезти из Украины старинную скрипку

17 марта 2025, 06:10
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фото: ГПСУ
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Во Львовской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины старинной скрипки. Музыкальный инструмент может быть раритетным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На выезде из Украины из-за пункта пропуска "Краковец" правоохранители остановили автомобиль Opel. В багажнике машины 28-летняя киевлянка пыталась вывезти в Германию музыкальный инструмент, созданный в прошлом столетии.

"Это просто антикварная вещь, или, возможно, настоящий раритет, помнящий руки выдающегося мастера, установит экспертиза, ведь скрипка датирована 1938 годом", – говорится в сообщении.

Правоохранители составили на женщину протокол за недекларирование товаров, которые перемещаются через границу Украины.

Напомним, недавно на Волыни пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку вывоза из Украины старинной итальянской скрипки Gaetano Guadagnini, датированной 1852 годом.

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