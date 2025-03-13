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13 березня 2025, 11:13

На Буковині прикордонники затримали жінку, яка намагалась вивезти за кордон нарковмісні медпрепарати

13 березня 2025, 11:13
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного переміщення партії сильнодіючих медпрепаратів із вмістом наркотичних речовин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

У ніч на 13 березня до автомобільного пункту пропуску "Дяківці" прибув вантажо-пасажирський мікроавтобус марки "Мерседес", який прямував на виїзд з України.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили у багажному відділенні кілька коробок з ампулами та таблетками.

"Зокрема один з препаратів - "Tramadol" - містить наркотичні речовини, який заборонений до переміщення через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Загалом у 32-річної жительки Чернівецької області було вилучено 5730 таблеток та 1700 ампул сильнодіючих лікарських засобів, які вона мала доправити до Італії.

Жінку буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.

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