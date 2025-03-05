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05 березня 2025, 07:10

З України намагалися вивезти старовинну італійську скрипку

05 березня 2025, 07:10
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фото: ДПСУ
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На Волині прикордонники спільно з митниками зупинили спробу вивезення з України старовинної скрипки Gaetano Guadagnini, що може мати історичну та культурну цінність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На виїзді з України через пункт пропуску "Устилуг" правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes. 50-річний керманич — житель Ковельського району — віз у салоні старовинну скрипку з маркуванням "Gaetano Guadagnini fecs in Torino nell’anno 1852 in plaza S.Carlo".

"Інструмент вилучено співробітниками митниці для подальшої перевірки його походження та законності вивезення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на українсько-словацькому кордоні митники зупинили чоловіка, який намагався вивезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Раніше з України до Польщі намагалися вивезти старовинну скрипку Страдіварі.

митниця прикордонники Волинська область скрипка історична цінність
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