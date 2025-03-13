11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 11:58

На Закарпатті прикордонники викрили схему ввезення одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги з ЄС

13 березня 2025, 11:58
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Чопського прикордонного загону припинили спробу незаконного ввезення на територію України партії одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги. Товар начебто прямував на адресу одного з благодійних фондів Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники скерували на поглиблену перевірку вантажний автомобіль марки "Renault", який перевозив стоковий одяг та взуття, а також товари, що були у вжитку, з Польщі.

Під час огляду транспортного засобу фахівці встановили невідповідність вантажу даним, вказаним у товаросупровідних документах. Фактично дві тонни вантажу, що вказаний як гуманітарна допомога, переміщувалися з комерційною метою.

За результатами огляду виявлений товар було вилучено співробітниками митниці. Його оцінили у 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини.

Закарпаття прикордонники ЄС одяг взуття гуманітарна допомога ДПСУ
ДБР викрило на Закарпатті посадовця військової частини, який за 10 000 доларів обіцяв перевести військовослужбовця до тилу
12 березня 2025, 18:12
На Закарпатті оголосили підозри військовим посадовцям, які переплатили 6 млн грн на будівництві гуртожитку
11 березня 2025, 09:46
На Закарпатті затримали чоловіка, який за 4500 доларів намагався перевести "клієнта" через кордон
10 березня 2025, 14:59
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Києві 12 березня зафіксували два температурні рекорди
13 березня 2025, 12:55
В Україні працює офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військових
13 березня 2025, 12:41
Кличко заявив про звільнення у КМДА та очищення влади
13 березня 2025, 12:29
Сезон грипу та ГРВІ: в МОЗ розповіли про епідситуацію в країні
13 березня 2025, 12:19
В Україні готують нові обмеження переказів на картку
13 березня 2025, 12:15
У Києві сталася велика пожежа на складі
13 березня 2025, 12:06
Хотів допомогти, а натомість пограбував: на Рівненщині поліція впіймала злодія
13 березня 2025, 11:54
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
13 березня 2025, 11:29
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
13 березня 2025, 11:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »