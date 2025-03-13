На Закарпатті прикордонники викрили схему ввезення одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги з ЄС

фото: ДПСУ

Співробітники Чопського прикордонного загону припинили спробу незаконного ввезення на територію України партії одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги. Товар начебто прямував на адресу одного з благодійних фондів Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники скерували на поглиблену перевірку вантажний автомобіль марки "Renault", який перевозив стоковий одяг та взуття, а також товари, що були у вжитку, з Польщі.

Під час огляду транспортного засобу фахівці встановили невідповідність вантажу даним, вказаним у товаросупровідних документах. Фактично дві тонни вантажу, що вказаний як гуманітарна допомога, переміщувалися з комерційною метою.

За результатами огляду виявлений товар було вилучено співробітниками митниці. Його оцінили у 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини.