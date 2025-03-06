На Львівщині легковик збив жінку: постраждалу госпіталізували
ДТП із потерпілою сталася ввечері 4 березня у селі Бучали Львівського району. Місцеву мешканку ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
За даними слідства, близько 19:15 на автодорозі "Миколаїв-Городок" легковик Opel Astra наїхав на 47-річну місцеву жительку.
"Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.
За кермом легковика перебував 29-річний житель одного з сіл Львівського району. Йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, днями в Запоріжжі водій на смерть збив 66-річну жінку. Поліція шукає свідків.
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