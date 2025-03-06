На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую госпитализировали
ДТП с пострадавшим произошло вечером 4 марта в селе Бучалы Львовского района. Местную жительницу госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
По данным следствия, около 19:15 на автодороге "Николаев-Городок" легковушка Opel Astra наехала на 47-летнюю местную жительницу.
"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.
За рулем легковушки находился 29-летний житель одного из сел Львовского района. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, на днях в Запорожье водитель насмерть сбил 66-летнюю женщину. Полиция ищет свидетелей.