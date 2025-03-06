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06 марта 2025, 14:45

На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую госпитализировали

06 марта 2025, 14:45
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшим произошло вечером 4 марта в селе Бучалы Львовского района. Местную жительницу госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По данным следствия, около 19:15 на автодороге "Николаев-Городок" легковушка Opel Astra наехала на 47-летнюю местную жительницу.

"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находился 29-летний житель одного из сел Львовского района. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на днях в Запорожье водитель насмерть сбил 66-летнюю женщину. Полиция ищет свидетелей.

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