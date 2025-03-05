На Рівненщині підліток ледь не вбився на мотоциклі: його госпіталізували

фото: Національна поліція

У селі Остки на Рівненщині внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомляють у пресслужбі поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП трапилося у селі Остки 4 березня близько 21:40.

16-річний житель села Буда, водій мотоцикла "Lifan", на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки та допустив самопадіння.

Попри те, що кермувальник був у мотошоломі, він отримав тяжкі травми: із політравмою та без свідомості підлітка госпіталізували до реанімації.

Посвідчення водія неповнолітній ніколи не отримував.

Триває досудове розслідування.

У Національній поліції наголошують,що на мотоциклі, скутері та мопеді можна їздити з 16 років, на квадроциклі – з 18. Для цього необхідно пройти навчання, скласти іспити та отримати посвідчення водія відповідної категорії.

Нагадаємо, днями на Рівненщині в селищі Клесів зіткнулись легковик та мотоцикл. Внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків.